Bunker voor 36.000 accu’s in Nunspeet zorgt voor omslag in e-bikeland: ‘Uniek in Europa’

Na grote accubranden was de schrik groot in e-bikeland. De opslag van lithium fietsaccu’s die spontaan in brand kunnen vliegen, is een hoofdpijndossier voor fietsfabrikanten. In Nunspeet is nu een accubunker uit de grond gestampt, met plek voor 36.000 fietsaccu’s. Een revolutionaire oplossing, stellen experts. ,,Uniek in Europa.”