Buren Harderwijkse kermis: ‘gun die mensen toch hun boterham’

In 2015 was voorlopig de laatste keer dat Harderwijk een zomerkermis had. Aan de Parkweg, bij sportpark de Sypel, waar al sinds 1968 de kermis stond. Kermisexploitanten vonden die plek niet meer geschikt. Te duur, te ver van de stad, te weinig bezoeker. ,,Deze kermis is ten dode opgeschreven’’, oordeelde toenmalig organisator André Koopal in deze krant. ,,De gemeente wil alleen maar aan ons verdienen. Ze maken geen reclame, we krijgen geen subside en we mogen niet open op de zondag.’’