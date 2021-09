Buren zien Nestlé-fabriek in Nunspeet steeds dichterbij kruipen: ‘Vanaf nu gaan we overal voor liggen’

Nog even doorbijten tussen Heerde en Epe: na bijna vier jaar herinrich­ten is provincia­le weg bijna klaar

8:30 Vier jaar lang is er gewerkt aan de provinciale weg tussen Heerde en Epe. Asbest, glas en vloerbedekking zorgden voor complicaties tijdens de al hevig vertraagde eindfase van de reconstructie. Maar het einde is in zicht: nog twee weken doorbijten en kan het verkeer eindelijk weer doorrijden over de vernieuwde N794.