Burenruzie Ermelo over houtrook gaat tot aan Raad van State

Ingrijpen

De klagende buurman kwam uiteindelijk bij de Raad van State in Den Haag terecht, omdat de gemeente Ermelo niet wil ingrijpen. Volgens de gemeente is er geen overlast. Dat is geconstateerd bij controles op drie momenten dat de kachel werd gestookt in augustus.

De buurman meent echter dat controles in het stookseizoen moeten plaatsvinden, niet op zomerse dagen. De gemeente Ermelo stelt navraag te hebben gedaan in de buurt. Op één bewoner na zou niemand overlast hebben van de kachelpijp.

De Raad van State doet naar verwachting over zes weken uitspraak.