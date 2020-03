Burg Bieren Ermelo bestaat een kwart eeuw en dat mag iedereen zien

Corona in Elspeet: beierende klokken versus onbezorgd spelen

13:12 Zondagavond 8 maart meldt de GGD dat er corona is geconstateerd bij een inwoner van Elspeet. De inwoners proberen maandag en dinsdag de adviezen van de overheid, de instructies van de RIVM ter harte te nemen, zoals geen handen schudden, ze meermaals te wassen. Woensdag 11 maart stromen de verschillende kerken in Elspeet vol voor de Dankdag voor Gewas en Arbeid. En donderdag, één dag later, geeft de Rijksoverheid aan om grote groepen te vermijden.