Burgemeester Elburg sluit woning vanwege illegale prostitutie

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft vrijdagmiddag een woning laten sluiten in Elburg. De reden van deze sluiting is dat de huurder de woning illegaal laat gebruiken als een seksinrichting of voor prostitutiedoeleinden beschikbaar stelt.

Volgens de burgemeester hebben politie en boa’s in de afgelopen maanden verschillende controles gehouden. Vanuit de buurt waren klachten binnen gekomen van overlast. Jan Nathan Rozendaal: ,,We hebben diverse waarschuwingen afgegeven. Vervolgens hebben we een dwangsom opgelegd en ook aangegeven dat bij een herhaalde constatering we over kunnen gaan tot woningsluiting.”

De burgemeester vervolgt: ,,Nadat eerder is geconstateerd dat de overtreding niet is beëindigd en de dwangsom ook daadwerkelijk is verbeurd, moesten we vandaag helaas vernemen dat onze acties niets hebben opgeleverd en dat de illegale activiteiten blijven plaatsvinden. Vandaar dat we nu per direct overgaan tot het sluiten van de woning voor een periode van drie maanden.”

De gemeente maakt niet bekend in welke straat of buurt de woning staat. Communicatieadviseur Jean-Paul Lamers: ,,Dit maken we niet bekend om zo ramptoerisme te voorkomen.”

Bestemmingsplan en APV

In de gemeente Elburg is prostitutie niet toegestaan. In dit geval is er sprake van strijdig gebruik met het bestemmingsplan, zo meldt de gemeente in een verklaring. Daarnaast biedt ook artikel 3.3. in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente hier geen ruimte voor.

Lettend op de overtredingen, dat er ondanks alle waarschuwingen en het opleggen van een dwangsom toch doorgegaan wordt met de illegale activiteiten, stelt de gemeente geen andere keus te hebben dan dit zware middel van bestuursdwang toe te passen. Naar alle waarschijnlijkheid neemt ook verhuurder UWOON stappen tegen de verhuurder. Dit kan betekenen dat de huur wordt opgezegd.

De woning is na de ontruiming voorzien van nieuwe sloten en is vergezeld. Het verbreken van een zegel is strafbaar. De gemeente verwacht dat met deze acties de overlast definitief stopt.