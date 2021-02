Burgemeester Epe wil crisis achter gesloten deuren bespreken

KAART | Iets meer nieuwe coronage­val­len in Oost-Nederland, wél zes gemeenten zonder positieve test

17 februari Het aantal positieve tests in deze regio is iets toegenomen. Afgelopen etmaal kwamen er in de veiligheidsregio's IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland in totaal 232 coronagevallen aan het licht: 59 meer dan een dag eerder. Zorgwekkend is deze stijging niet. Vrijwel alle gemeenten op de coronakaart hebben nog de geruststellende grijze of lichtoranje kleur.