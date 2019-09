Burgemeester Harderwijk trots op NS-proef station: ‘nu nog de intercity’

Wurgslang gevonden in achtertuin Nunspeet, wie mist het reptiel?

15:40 Een levensechte wurgslang heeft een bewoonster uit Nunspeet de stuipen op het lijf gejaagd. In de achtertuin kroop een rode rattenslang rond. De Dierenambulance Noord-Veluwe heeft het ruim één meter lange reptiel inmiddels gevangen en is op zoek naar het baasje. ,,Het was gelukkig een wurgslang, hij was niet giftig.”