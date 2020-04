Burgemeester Haseloop van Oldebroek verrast jubilerend echtpaar met selfiebezoek

De regels zijn duidelijk: geen bezoek van de burgemeester als je een huwelijksjubileum viert. Maar ach, even langs en een selfie voor het raam. Dat moet kunnen, dacht de Oldebroekse burgemeester Tanja Haseloop. En het echtpaar Grootkarzijn was er blij mee.

Het begon gisteren zoals in de coronatijd gebruikelijk is. Tanja Haseloop belde met het echtpaar Grootkarzijn om ze te feliciteren met hun 65-jarig huwelijk. ,,Tijdens het telefoongesprek liet mevrouw Grootkarzijn weten dat ze zich deze dag toch zo heel anders had voorgesteld. Toen dacht ik: waarom spring ik niet in de auto en rij er even langs. Dus dat heb ik gedaan.”

Foto op gepaste afstand

Als vanzelfsprekend nam de burgemeester alle veiligheidsnormen in acht. ,,We moeten geen risico's nemen en zeker niet met onze ouderen. Dus heb ik een selfie gemaakt voor het raam. Gelukkig was er een buurman die dit zag en een mooie foto maakte. Op gepaste afstand.”

,,We waren er helemaal niet op gekleed, maar het kan nog net", zegt de verraste mevrouw Grootkarzijn een dag later.

‘Een aardig mens’

Ze was blij met het onverwachte bezoek van Haseloop. ,,Ik had haar één keer op een plaatje gezien. Nu in het echt. Een aardig mens, heel hartelijk. En gewoontjes. Heel leuk dat ze kwam. Want het was toch een beetje een dode dag zonder bezoek. Zo jammer. Want 65 jaar getrouwd zijn, beleeft niet iedereen.”

Quote Die selfie is ernstig slecht. Het spiegelde, het bruidspaar is niet te zien en ik sta er maar half op. Tanja Haseloop, burgemeester Oldebroek

De selfie komt niet verder met verspreiding dan naar het echtpaar en in de fotogalerij op de telefoon van Haseloop zelf. ,,Hij is ernstig slecht. Echt een rare foto. Het spiegelde heel erg en het bruidspaar is niet eens te zien. Zelf sta ik er ook maar half op. Mijn armen zijn te kort voor zo'n selfie. Ik denk dat ik maar eens zo'n stick in mijn tas moet stoppen.”

Een 'verschilletje’ maken

De burgemeester is blij dat ze met deze kleine geste ‘een verschilletje’ heeft kunnen maken voor het echtpaar. ,,Het is toch zuur als je huwelijksdag er eentje is als andere dagen. Dat je binnen moet blijven en geen bezoek mag ontvangen. Mensen leven naar zo'n dag toe. Natuurlijk kun je het feest later vieren, maar deze dag komt niet meer terug. Hoe leuk is het dat je binnen de veiligheidsnormen dan zoiets kan doen?”

Na het huwelijk honkvast