Burgemeester Heerde haalt samen met boeren omgekeerde vlaggen weg: ‘We zetten ze wel op ons eigen perceel’

Verdeeld­heid over motie voor regenboog­vlag in Putten: ‘We moeten niet zo spastisch doen’

VVD Putten gaat een motie indienen om op 11 oktober, Coming Out Day, de regenboogvlag te hijsen bij het gemeentehuis in Putten. Bedoeld als steuntje in de rug voor de lhbtiqa+-gemeenschap. Maar niet iedereen is blij met het voorstel: ,,Ik weet niet waar de VVD mee bezig is.’’

22 september