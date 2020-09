Burgemeester Nunspeet grapt over 'Grapperhausje’

Niet de raadsleden maar de burgemeester van Nunspeet greep donderdagavond de eerste fysieke raadsvergadering sinds tijden aan om toch nog even te verwijzen naar de perikelen rondom de bruiloft van wethouder Mark van de Bunte. Zijn gasten vormden buiten een erehaag waarbij de afstand onderling te gering was.

Breunis de Weerd had de verwijzing snel gemaakt. Hij vroeg extra aandacht voor de afloop van de vergadering. ,,Gezien ons eigen Grapperhausje is gebleken dat het verlaten van het gebouw nog het moeilijkste is. Let dan goed op. Ik zal u daar een beetje in begeleiden.”

Te kort op elkaar

Van de Bunte (30) was begin september zelf naar buiten gekomen met foto’s van zijn bruiloft van een maand eerder. Daarop was te zien dat bruiloftsgasten onvoldoende afstand hielden. De persoon die de foto’s had gemaakt had gedreigd ze openbaar te maken. Daarop had de wethouder besloten dat zelf te doen.

De raadsfracties van VVD en CDA hadden vlak na het bekend worden van het incident aangeven dat ze tijdens de raadsvergadering de wethouder met de billen bloot wilden zien gaan. Dit statement werd later ingetrokken omdat beide partijen vonden dat Van de Bunte inmiddels voldoende excuses had gemaakt.

Eerste fysieke vergadering

Voor het eerst werd er weer fysiek vergaderd in de raadszaal. Met de nodige maatregelen. Zo zijn de raadsleden verdeeld over de hele ruimte (op afstand van elkaar) en zitten de wethouders in de bovenhal. Die komen alleen naar beneden als er een onderwerp uit hun portefeuille wordt behandeld. Bij elke wisseling van wethouder wordt die tafelplek door de bode schoongemaakt.