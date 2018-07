Burgemeester Nunspeet na brand: landelijk onderzoek naar opslag accu's

De brand gisteren in een opslag van fietsenfabrikant Stella in Nunspeet is een 'wake up-call', zegt Van de Weerd tegen de Stentor. Bij de gemeente was niet bekend dat in de loods duizenden accu's lagen opgeslagen. Die kunnen ontploffen bij brand. Van de Weerd voelde zich gisteravond overvallen door het grote risico dat ontstond.

Burgemeester Van de Weerd zegt dat 'we met de neus op de feiten zijn gedrukt' door de grote uitslaande brand, waardoor driehonderd mensen tijdelijk hun woningen moesten verlaten en in hotels overnachtten.

Lijstjes

,,Misschien is deze brand een goede reden om in heel Nederland eens goed te kijken hoe dat zit met de veiligheid van de opslag van elektrische accu's'', zegt Van de Weerd. ,,In Nunspeet hadden we geen lijstjes welke bedrijven hoeveel elektrische accu's opgeslagen hebben liggen en hoe we moeten omgaan bij calamiteiten met dit soort accu's. Omdat die een vrij nieuw fenomeen zijn, lijkt het me goed om een protocol te maken hoe we met dit soort bedrijven moeten omgaan.''

Stella had geen vergunning voor de opslag van accu's, maar die was ook niet nodig. Wel had het bedrijf een melding moeten doen in het kader van de Wet Milieubeheer. Dat is niet gebeurd. ,,Had Stella deze melding wel gedaan, dan was op basis van de huidige regelgeving de opslag geen probleem", meldt gemeentewoordvoerder Wob Meijering. ,,Volgens het bestemmingsplan is opslag toegestaan." In het pand lagen zesduizend accu's opgeslagen en drieduizend fietsen zonder accu.

Volgens Meijering heeft het ontbreken van de melding geen gevolgen gehad voor de brandbestrijding en ook niet voor het besluit om een deel van de wijk te ontruimen. ,,De gemeente is met Stella in gesprek over hoe dit heeft kunnen gebeuren en op welke wijze nu snelle vervolgstappen moeten worden gezet'', besluit hij.

In de uitgebrande opslagloods lagen circa 3.000 fietsaccu's.

Evacueren

Rond 22 uur gisteravond liet de Nunspeetse burgemeester honderdtwintig huizen in de de Mackaystraat en de Uitleg evacueren, omdat niet duidelijk was welke risico's er waren bij de brand bij Stella. Hij legt uit waarom hij tot die keuze kwam. ,,De batterijen waren door de hitte veranderd in één grote bak met verwrongen staal, waarvan we niet goed wisten wat het risico was. Zo'n grote hoop staal krijg je niet snel uit elkaar getrokken. Luchtmetingen moesten nog geanalyseerd worden. Ik vond het voor de gezondheidsrisico veiliger om de mensen te evacueren. Rook is altijd giftig. De grenswaarden voor korte blootstelling zijn nooit overschreden, wezen metingen uit. Maar omdat mensen langdurig aan de rook werden blootgesteld, wilde ik geen risico lopen. Er was ook onduidelijkheid of er ontploffingsgevaar was. Bij elkaar genoeg redenen om tot evacueren te besluiten.''

De accu's zijn in de nacht van woensdag op donderdag in grote containers ondergedompeld in een speciale vloeistof. De containers zijn op de nabijgelegen gemeentewerf neergezet. Volgens de gemeentewoordvoerder worden ze 'zo snel mogelijk' afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Hotel