Burgemeester Oldebroek woedend op jongeren: 'Wat bezielt je om boa's te bedreigen?’

'Theater slopen net zoiets als boekver­bran­ding'

9:04 Zeewoldenaar Erik van der Schaaff is een petitie gestart met als doel theater The Lux in zijn woonplaats overeind te houden. De komende zes weken wil hij zijn mededorpsbewoners overtuigen van het belang van het theater. Half juli wil hij zijn petitie aan het gemeentebestuur overhandigen. ,,Als dit theater verdwijnt, komt er nooit meer een voor terug.''