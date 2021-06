Burgemeester van Oldebroek na brand: vee mag weer naar buiten, groenten uit de tuin mag je eten

Verhitte discussie in Ermelo: past een hondenlos­loop­ge­bied in een beschermde natuurzone als de Groeven­beek­se heide?

3 juni Er is een felle discussie gaande in Ermelo over de vraag of loslopende honden nog wel passen in natuurgebieden zoals de Groevenbeekse Heide in Ermelo. Vooruitlopend op een nieuwe beheerplan voor de drie heideterreinen in Ermelo, zijn verschillende Ermeloërs een petitie gestart voor hun viervoeters, want ze willen de Groevenbeekse heide niet opgeven als hondenlosloopgebied.