Burgemeester vlak voor afscheid na roerige jaren in Ermelo: ‘Zoveel wantrouwen herstel je niet zomaar’

Woede en verdriet na tweede autobrand bij zelfde inwoonster van Ermelo: ‘Waarom wij?’

Hoeveel pech kun je hebben? Voor de tweede keer in twee jaar tijd ziet een Ermelose donderdagavond haar auto in vlammen opgaan. De politie onderzoekt of er sprake is geweest van brandstichting, maar ziet vooralsnog geen verband tussen de branden. Bij het getroffen gezin overheerst verdriet, maar ook woede. ,,Als ik wist wie het was, lag-ie in het ziekenhuis.’’

18 november