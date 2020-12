Burgemeester Wiggers over illegaal feest in tunnelbuis bij viaduct in Heerde: ‘Hoe dom kun je zijn?’

Het illegale feest vond plaats in een holle buis van het viaduct over de A50 bij de Kamperweg in Heerde. De politie greep in nadat zij een tip hadden gekregen over het feest. Burgemeester Jan Willem Wiggers is zondag heel duidelijk over de illegale actie in zijn gemeente: ,,Met heel veel mensen dicht op elkaar een feestje gaan vieren in een tunnelbuis. Hoe dom kun je zijn? Echt, ik vind dit een regelrechte belediging naar de mensen in de zorg maar ook naar de horeca, die al maanden met restricties en beperkingen te maken heeft.’’