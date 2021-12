Burgemeester Zeewolde: ‘We hebben alles transparant gedaan, de rest is fabeltjes’

Ziekenhuis St Jansdal rond met zorgverze­ke­raars na luiden noodklok: patiënten­zorg niet meer in gevaar

Ziekenhuis St Jansdal heeft met alle zorgverzekeraars een contract voor volgend jaar afgesloten. Hiermee komt de zorg voor patiënten in het ziekenhuis in Lelystad en Harderwijk op korte termijn niet meer in gevaar. Bestuurder Arend Jan Poelarends luidde vorige week nog de noodklok toen er nog met geen enkele zorgverzekeraar een afspraak voor 2022 was gemaakt.

10 december