Burger aan zet in Ermelo: waar moeten we ‘ons geld’ aan uitgeven?

Online staat er tussen 6 en 11 mei een vragenlijst klaar op de gemeentelijke website. Wie liever onder vier ogen zijn of haar mening geeft, moet dinsdag 7 mei vrijhouden in de agenda. Tijd en locaties worden binnenkort bekendgemaakt.

Deuntje meezingen

Met deze manier van werken wil de gemeenteraad de inwoners meer bij de politiek betrekken. Omdat er jarenlang op te grote voet is geleefd, is de gemeentelijke portemonnee momenteel erg krap. Er zullen dus duidelijke keuzes gemaakt moeten worden met het geld dat er nog is voor nieuw beleid. Over welke dat moeten zijn, kunnen de burgers nu dus een deuntje meezingen.

Als alle informatie verzameld en geanalyseerd is, gaan de raadsleden met elkaar in debat om te bepalen wat de belangrijkste taken van de gemeente Ermelo zijn. Ook bij dit openbare raadsdebat is iedere inwoner welkom is.