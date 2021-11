‘Burger moet op 1 staan in Epe’, na vernietigend onderzoeksrapport voor gemeente

Epe krijgt een 1 van de burger, maar gemeente is blij met zichzelf

Burgers van Epe oordelen vernietigend over hun gemeente, terwijl politici en ambtenaren juist bovengemiddeld positief zijn. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen naar het functioneren van de lokale democratie. Slechts 11 procent van de inwoners zegt vertrouwen te hebben in het gemeentebestuur. Vertaald in een rapportcijfer: een 1.

17 juli