BurgerBelangen Ermelo verlangt naar burgerinitiatief

Migranten­ho­tel Harderwijk in de ijskast; werkers mogelijk huisvesten bij bedrijf

7:30 Het migrantenhotel in Harderwijk gaat even de ijskast in. Of de bezorgde omwonenden van het geplande pand met 185 bedden voor arbeidsmigranten straks opgelucht adem kunnen halen is nog niet zeker, maar de politieke partijen willen eerst beter nadenken over de huisvesting van werknemers uit Oost-Europa.