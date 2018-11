BurgerBelangen Ermelo wil vinger aan de pols na fiasco met café Twinns

Op dit moment ligt de portefeuille handhaving bij de burgemeester. ,,Hij heeft daarin veel vrijheden, misschien wel iets teveel’’, gooit Bart van der Knaap, fractievoorzitter van BurgerBelangen de knuppel in het hoenderhok. ,,De terugkoppeling naar de raad gaat vaak mondeling via de achterkamertjes: het fractievoorzittersoverleg. Op zich is dat begrijpelijk, omdat het in veel gevallen om vertrouwelijke informatie gaat. Maar ik vind dat de controlerende taak van de gemeenteraad er onder lijdt. Handhaving hoort thuis in de commissie Bestuur en Middelen, inclusief volledige en correcte verslaggeving. Ook daar kan dat indien nodig in vertrouwelijkheid behandeld worden.’’