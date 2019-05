Burgerinitiatief over groot onderhoud van Puttense voetbalclubs struikelt

Militair gewond bij oefening met ‘Houwitser’ in ’t Harde

21:46 Een militair van de landmacht is vanochtend gewond geraakt bij een training met een pantserhouwitser-simulator in ’t Harde. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle vervoerd. Het slachtoffer raakte met een arm bekneld tijdens een oefening.