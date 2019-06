Burgerpeiling Ermelo: maak werk van jongerenhuisvesting

Oorzaak vervuiling zwemwater Strand Nulde bij Putten niet te achterha­len, maar de kust is weer veilig

7:30 Het onderzoek naar de raadselachtige verontreiniging van het water in de Randmeren bij Strand Nulde is stopgezet. De oorzaak is niet meer te achterhalen. Belangrijkste conclusie is: zwemmen is weer veilig.