Burltoeristen die de Veluwse bossen induiken hebben grote kans op boete; ‘Je ziet dat de herten verstoord worden’

Steenbreek­vi­rus in Zeebuurt valt ook landelijk op

22 september Steenbreekvirus Harderwijk is winnaar geworden van de Steenbreektrofee 2021. In de Jaarbeurs in Utrecht namen inwoner Ingrid Klooster en Niek Heijboer, landschapsarchitect van de gemeente Harderwijk, trots de prijs in ontvangst.