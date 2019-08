Bus wordt busje voor gratis vervoer Harderwijkers naar Democratiefestival

video Senior van nu wil vooral iets weten van de smartphone: ‘Cursus Windows is wel klaar’

11:30 Hij pakte de muis op en had geen idee wat hij er mee moest. Oud-premier Wim Kok stond in de jaren ’90 symbool voor een generatie ouderen die echt helemaal niets wisten van computers. De senior van nu kan er prima mee uit de voeten. ,,Het gaat nu meer om de smartphone. En straks over slimme apparaten in huis.’’