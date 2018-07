Busje met zonnepanelen gaat in vlammen op in Wezep: 'Het had heel anders kunnen aflopen'

Het busje staat op een oprit van twee huizen. De bewoners proberen nog het vuur te blussen met water uit een tuinslang, maar er was geen houden aan, vertelt de familie Portier, op wiens huis de zonnepanelen zouden komen. ,,De vlammen gingen best hoog. Je schrikt je een ongeluk.'' Heel even zijn ze bang dan het vuur overslaat naar huis. ,,Maar de brandweer kwam ontzettend snel en daar waren we zo blij mee. Maar we zijn vooral dankbaar dat de jongens niet in de auto zaten. Als dat wel zo was geweest, had het heel anders kunnen aflopen. Hoe hadden we dan moeten reageren?''