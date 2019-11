Busje ‘vliegt’ over sloot langs A28

Net voorbij de afslag Nijkerk richting Zwolle belandde een bedrijfsbusje in het weiland naast de snelweg. De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, vloog met zijn busje over een sloot en kwam in het weiland tot stilstand. De te hulp geschoten brandweer bevrijdde de chauffeur uit zijn benarde positie, waarna ambulancepersoneel zich over hem ontfermde. De man hoefde niet naar het ziekenhuis.