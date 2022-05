Busjesboeven slaan wéér toe op de Veluwe: ‘Alles weg, hier werk je dan voor...’

Dieven slaan gaten in bedrijfs­bus­jes op de Veluwe en roven gereed­schap: ‘Dit kost ons duizenden euro’s’

Dieven hebben afgelopen drie dagen een flink aantal bedrijfsbussen gesloopt op de Veluwe om gereedschap te stelen. Dit is in een aantal gevallen ook gelukt. In ’t Harde, Heerde en Elspeet zijn meerdere busjes opengeknipt. De politie is een onderzoek gestart.

