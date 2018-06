Buurgemeenten Zwolle willen meer duidelijkheid over Hessenpoort

Voor Hattem, Heerde en Oldebroek is het niet duidelijk of Zwolle het bedrijventerrein Hessenpoort nu wel of niet uitbreidt met een strook grond aan de Nieuwleusenerdijk. Dat blijkt uit een zienswijze die de buurgemeenten hebben ingediend. Ook vinden zij het onduidelijk of Zwolle bedrijven in een lichtere milieucategorie wil toestaan op het terrein.

Ondanks de afspraken die de vier gemeenten eind vorig jaar samen met Kampen en de provincies Overijssel en Gelderland maakten over de uitgifte van bedrijfsterreinen in de regio, dienen de drie gemeenten nu een zienswijze in. De partijen besloten toen samen op te trekken in de ontwikkeling van hun bedrijfsterreinen.

De H2O-gemeenten hebben er kennelijk niet het volste vertrouwen in dat Zwolle zich aan die afspraken houdt en vraagt middels een zienswijze om meer inzicht. Met de zienswijze willen de drie Veluwse gemeenten 'duidelijkheid verkrijgen dat dit bestemmingsplan geen beletsel vormt voor de ontwikkeling van het bedrijvenpark H2O'.

Voor Hattem, Heerde en Oldebroek is het niet duidelijk of Zwolle het bedrijventerrein Hessenpoort nu wel of niet uitbreidt met een strook grond aan de Nieuwleusenerdijk. Daarnaast speelt dat Zwolle bedrijven in een lichtere milieucategorie wil toestaan. 'Het is ons niet duidelijk in hoeverre u hierbij het bedrijvenpark H2O hebt meegenomen', schrijven de colleges van B en W van de drie gemeenten in hun zienswijze.

Bezwaar

Volgens de gemeenten moet de zienswijze niet als bezwaar worden gezien. 'Nee, dat is niet het geval', reageren de gemeenten, die Oldebroek het woord laten voeren. 'De H2O gemeenten hebben er alle vertrouwen in dat de afspraken worden nagekomen en hebben dit in de zienswijze onderstreept', stellen zij verder in een reactie per mail.

Waarom dan toch een zienswijze moet worden ingediend? 'De H2O-gemeenten hebben behoefte aan een inhoudelijke nadere toelichting en conform de procedure moet dat dan via het indienen van een zienswijze.'

Zienswijze Zwolle en Kampen

In die zienswijze wordt door de Veluwse burgemeesters en wethouders overigens al in de tweede alinea verwezen naar de zienswijze die Zwolle en Kampen in 2016 indienden over de bestemmingsplanwijziging die Oldebroek destijds ter inzage had liggen. 'Met het doel om vraag en aanbod van bedrijventerreinen binnen de marktregio Zwolle goed op elkaar af te stemmen'.