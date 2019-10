Buurt en gemeente werken aan ‘helikopterview’ voor buurtschappen Ermelo

Er spelen op dit moment zoveel dingen in de drie dorpsharten (zie kaart onder). Het cpo-project In Vogelvlucht en de woningbouw bij de Goede Herderschool, om maar eens iets te noemen. Of de woningbouw aan de Fokko Kortlanglaan en de aanleg van een zonnepark. Tegelijk zijn er in de directe omgeving ontwikkelingen die de buurtjes raken, zoals de uitbreiding van Strand Horst en de aanpak van Veldwijk.

Virtuele helikopter

Mooi die dynamiek, maar het is ook een potentieel gevaar voor de ‘ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit en de sociale samenhang’, zoals de gemeente Ermelo het omschrijft. Zonder bovenliggend plan worden initiatieven stuurloos en zonder samenhang ontwikkeld en dat kan wel eens tot ongewenste ‘eilandjes’ in de twee gehuchten leiden, zo is de vrees. Dus wordt het tijd om in de virtuele helikopter te stappen en zo'n integrale visie te gaan maken.

Buurtvereniging doet mee