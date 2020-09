Buurt in verzet tegen megaschool naast rustige Nunspeetse woonwijk: ‘We mogen meepraten, maar blijven wantrouwend’

Meepraten gaan ze zeker doen, zegt Hanneke van der Spa (37) namens de georganiseerde buurtgenoten. Ze is een van de zes leden van de zogenoemde kerngroep, die de gesprekspartner van de gemeente is. ,,Het is fijn om te weten dat we nog inspraak hebben. Maar over de locatie hebben we niets meer te zeggen. Die ligt al vast.”