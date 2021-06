Buurtbewoners woest over 20 geplande microwoningen aan de Horloseweg op de grens van Ermelo en Harderwijk: ‘belangenverstrengeling wethouder Van Noort’

Spandoeken hangen over de Horloseweg met de oproep ‘Hier Geen 20 woningen, Houd Groene Zoom Groen, Zeg Nee’. ,,De Groene Zoom is niet geschikt voor zoveel extra woningen,’’ zegt Hanny Scholten. Ze is sinds afgelopen zaterdag bezig buurtbewoners te mobiliseren en handtekeningen in te zamelen. ,,In de structuurvisie Groene Zoom staat een maximum aantal woningen van 57 genoemd voor dit gebied. Dat aantal is in de afgelopen periode al gebouwd of vergund, de 20 extra huizen passen er niet meer bij. Dit is een rustig gebied, met dassen, reeën en andere dieren en wij willen dat dat zo blijft.’’