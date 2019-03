Buurtvereniging Horst reageert voorzichtig op bouwplan Rodeschuurwegje

De buurtvereniging uitte eerder al haar zorgen over de verstening van hartje Horst, waar in totaal 82 huizen moeten komen. Maandag maakte het Ermelose college van B en W wereldkundig dat ze mee wil werken aan een plan In Vogelvlucht van een groep jongeren. Die willen gezamenlijk 34 woningen bouwen en zien in Horst de ideale locatie. ,,Het heeft ons verrast. We moesten het uit de krant lezen’’, zegt Veeningen. Van overhaaste stappen wil hij echter niet weten. ,,Dat lijkt me niet zinvol. Volgende week is onze algemene ledenvergadering, waar ook de wethouder gaat komen. Een mooie gelegenheid om hier vragen over te stellen, lijkt me. Daarna gaan we een mening vormen en beraden we ons op eventuele vervolgstappen.’’