Camera's betrappen automobilisten in voetgangersgebied Harderwijk

Vandalen breken splinter­nieu­we speeltuin in ’t Harde voor de tweede keer af: ‘Het moet nu echt stoppen’

10 juni Moedeloos worden ze ervan in ’t Harde: wéér is de natuurspeeltuin op het terrein van scouting Gustaaf Adolf in vernield. Vlak voordat jeugdburgemeester Josefien Camminga (12) de plek officieel opent. Vandalen maken de speeltuin op die manier opnieuw onbruikbaar. ,,Blijf gewoon weg als je de boel alleen maar komt slopen.’’