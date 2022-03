Camping de Horsterhoeve in Horst stopt en maakt plaats voor woonwijk met 267 huizen

Indien de Horsterhoeve wordt omgebouwd tot een woonwijk - en daar heeft het alle schijn van - krijgt Horst er in een klap 267 woningen bij. De camping is opgekocht door De Bunte Vastgoed. ,,De voorlopige plannen voorzien in een mix van huizen’’, weet wethouder De Haan. ,,Dus voor verschillende doelgroepen. Dat is precies wat we willen in Horst.’’