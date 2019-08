‘Can I help you?’ Wordt voertaal op Veluws terras wellicht Engels?

Engelsta­lig personeel niet meer weg te denken bij Echoput in Hoog Soeren: ‘Is it a problem if I speak English to you?’

8:00 ‘What would you like to drink?’ In de horeca in Amsterdam kijkt niemand er meer van op, maar ook richting het oosten van het land lijkt een opmars van buitenlands horecapersoneel onafwendbaar. ,,Misschien moeten wij er aan wennen”, zegt Karel Klosse van Hotel Restaurant de Echoput in Hoog Soeren. ,,Voor gekwalificeerd personeel moeten we ook mensen van buitenlandse komaf aannemen”.