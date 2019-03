Caravan ‘bevrijd’ uit loods in Ermelo; nu maar een tijdje bij huis

Het ophalen van caravans, campers en andere voertuigen uit een acuut opgeheven stalling in Ermelo is zaterdagochtend rustig verlopen.

In een loods in Ermelo stonden zo'n 200 voertuigen. Cees van Oostrum huurt dat gebouw om er de stalling Carivan te exploiteren. Volgens eigenaar Gertjan Tomassen van de loods heeft Carivan nog geen cent van de huur overgemaakt. Dat leidde de afgelopen tijd tot een zakelijk conflict. Uiteindelijk heeft Tomassen de huurovereenkomst opgezegd. De eigenaren van de voertuigen hebben deze week een paar mogelijkheden om hun eigendom op te komen halen.

Genept

Bij de eerste sessie, zaterdag, kwamen tientallen mensen. Hoewel er bij de begintijd van 9 uur meteen een rij wachtenden stond, verliep het ophalen kalm. De eigenaren tonen begrip voor de stap van Tomassen. ,,Ik vind dat hij het keurig heeft gedaan’’, zegt bijvoorbeeld Hans Tönjes uit Ermelo. Hij had een camper in de loods staan. ,,Ik snap dat Tomassen nu zegt: alles moet eruit. Dat zou ik ook gedaan hebben, want ik zou me vreselijk genept voelen als ik hem was. En het is uiteindelijk naar ons als huurders super correct afgehandeld.’’ Tönjes vreest, net als andere mensen die door deze krant aangesproken worden, te kunnen fluiten naar zijn al betaalde huur. ,,Daar maak ik me geen enkele illusie over. Maar ik ben er niet chagerijnig om hoor.’’

Geluk

Over de rol van de stalling-exploitant lopen de meningen uiteen van ‘boef’ tot ‘iemand die het onhandig heeft aangepakt’. Jan-Paul Schaddenhorst uit Biddinghuizen rijdt zijn caravan de loods uit. Of hij zich zorgen heeft gemaakt? ,,Mijn vrouw meer dan ik. Nee hoor, je weet toch dat er uiteindelijk niets geks gebeurt en dat je je eigendom wel terug krijgt.'' Een nieuwe plek om de caravan onder te brengen is evenmin een probleem voor Schaddenhorst. ,,Ik heb het geluk dat ‘ie een tijdje op de zaak kan staan. En daarna lukt het vast wel om iets te vinden. Het internet biedt veel kansen.’’

Strop

Een 71-jarige man uit Harderwijk, die staat te klooien om de verlichting van zijn caravan aan te sluiten, is minder gerust over het vervolg. ,,Probeer maar weer eens iets te vinden.’’ Deze stalling, lekker dicht bij huis, leek nou net zo'n mooie oplossing. Nu resteert het verlies: de helft van de huur van 450 euro verdampt, vreest de 71-jarige. Voor Freddy Prins is de mogelijke strop nog een stuk groter. Naast 900 euro huur, stak hij nog eens 1000 euro in een aandeel in de nieuwe stalling die Carivan zou gaan opzetten. Prins heeft er weinig geloof in dat die stalling er komt. ,,Schandalig’’, noemt hij de gang van zaken vanachter het stuur. ,,Maar ik ben wel blij dat ik de camper weer heb.’’ Voorlopig moet die maar bij huis staan.

Ook donderdag 14 maart van 10 tot 12 uur en op zaterdag 16 maart van 10 tot 12 uur kunnen mensen hun bezittingen nog uit de hal halen.