Careander omarmt Alzheimer Café Harderwijk

Tot voor kort werd het Alzheimer Café Harderwijk iedere derde maandag van de maand gehouden in Wijkhuis Stad, aan de Houtkamp in Harderwijk, maar volgens woordvoerder Anneke Vegter liep daar het aantal deelnemers terug. Tegelijk kwam vanuit Careander het aanbod om gebruik te maken van het Grandcafé, bij woonlocatie ‘t Schild. ,,Zij wilden graag expertise in huis halen op het gebied van dementie." Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Op woonlocatie ’t Schild wonen ook mensen met Alzheimer. Vegter: ,,In ons jaarprogramma hebben wij vanuit het Alzheimer Café onderwerpen die interessant zijn voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij ook sprake is van dementie. Bovendien wonen in de wijk naast 't Schild relatief veel ouderen."