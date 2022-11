Carmen (23) spreekt overal ondernemers toe, maar in haar eigen Heerde vindt ze dat best spannend

Seinen op groen voor forse uitbrei­ding Van der Valk Harderwijk

De zwarte specht gooit niet langer roet in het eten bij Van der Valk in Harderwijk. Nadat een eerder plan voor een forse uitbreiding van het hotel met daarbij een welnesscentre bij de rechtbank en de provincie strandde op aantasting van de natuur, is er nu brede instemming. Nog wel even geduld, Chrissy van der Valk hoopt dat de bouw in 2025 kan beginnen.

14 november