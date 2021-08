Caroline (63) is ellende met huurhuis in Ermelo zat en gaat verhuizen, sfeer in nieuwbouwwijk is verziekt

video Fout op fout bij gewraakte Slokkerwo­nin­gen in Ermelo; huurders met handen in het haar door waslijst aan gebreken

23 februari De waslijst aan klachten is ongekend lang en het woongenot is volledig naar de knoppen. Huurders van het nieuwbouwproject Driesprong in Ermelo zijn wanhopig. Hun huizen zitten vol scheuren, de muren brokkelen af, het tocht in huis en de temperatuur is amper te regelen. Ze wonen in een van de gewraakte Spaarhuiswoningen van bouwbedrijf Slokker, die eerder in andere delen van het land al tot ophef leidden.