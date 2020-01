Carrie ten Napel uit Ermelo blijft nuchter na loftuitingen: ‘Elke volgende uitzending Op1 is een finale’

video Noordgouw Survival­run brengt honderden scholieren in beweging

19:26 De Noordgouw Survivalrun rond de Schaapskooi in Heerde is een uitdaging. Niet alleen voor de scholieren die zich vandaag door het bos en over de hei in het zweet renden, maar ook voor studenten van de Calo op Windesheim en van studenten sport en bewegen van het Deltion College.