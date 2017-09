Cast Opvliegers klaar voor overgang

‘Wat een marteling, vreselijk’, schreeuwt Antje Monteiro uit. De 48-jarige musicalster doelt niet op de overgang maar op het pad met houtsnippers waarover ze met blote voeten loopt. Daarna wacht haar een modderpoel waar ze dwars doorheen moet. ’Net als de overgang. Antje’, wordt er gegrapt.

Het blote voetenpad in de A. Vogeltuinen in ‘t Harde is deze dinsdagmorgen het decor van de kick-off van de muzikale comedy Opvliegers-3, New York. Producent Rick Engelkes legt uit hoe hij op het lumineuze idee kwam voor een voorstelling over de overgang. ,,Vrouwen zijn zo oneindig veel spannender dan mannen, elke tien jaar gebeurt er wel iets groots in hun leven. Kinderen willen, kinderen krijgen, de overgang. En: opvliegers. Ik zag het bij mijn zus gebeuren en het fascineerde mij’’, aldus Rick, bij de doelgroep beter bekend als dokter Simon in de beginjaren van GTST.

Repetities

Voordat de repetities voor alweer de derde editie van Engelkes succesvolle Opvliegers beginnen, verdiepen de actrices Antje Monteiro, Anouk van Nes, Joanne Telesfort en Sandra Mattie in de overgangsklachten. En dus gaat het op deze morgen tussen de kleurrijke bloemen en de sterk ruikende kruiden vooral over opvliegers, nachtelijk zweten en lege nest-syndromen.

Menopauze

Alleen al in Nederland worstelen zich ruim anderhalf miljoen vrouwen door de menopauze heen. Maar volgens gezondheidsdeskundige Marcel Brienne van A. Vogel is er een lichtpuntje. De plant Salvia zou helpen tegen het nachtelijk zweten. Het plantje dat van oorsprong komt uit landen in de Balkan en rond de Middellandse zee wordt ook volop gekweekt in ‘t Harde. ,,Salvia zit boordevol stoffen die het overmatig transpireren tegengaan’’, weet Brienne, die zichzelf als ervaringsdeskundige omschrijft. ,,Mijn vrouw zit er middenin. Geloof me, de Etna is er niets bij: ik heb een actieve vulkaan thuis in Kampen.’’ Wat volgens Marcel ook helpt, is even ontspannen. Dat gaat het beste op blote voeten. ,,In je voeten zitten heel veel sensoren waardoor je de aarde, de grond waarop je loopt, zoveel intenser beleeft.’’

De oproep is niet aan dovemansoren gericht, laarzen, pumps en gympen gaan onmiddellijk uit. Rick gaat met zijn dames voorop in de strijd. Hoewel de actrices alle vier in de bewuste leeftijdscategorie van 45 tot 56 jaar vallen, weet alleen de 52-jarige Joanne Telesfort uit eigen ervaring wat de overgang voor je lijf èn leven betekent. ,,Ik zit er echt middenin. Godzijdank valt het tot nu toe mee. Maar ik laat het ook maar een beetje over me heen komen, heb geen speciale apps op mijn telefoon gedownload om het allemaal te checken. Ik leef mijn leven en ik voel me lekker.’’

Comedy

Terwijl Antje en collega Anouk van Nes (46) zich door de modderpoel heen zwoegen, staat Sandra Mattie al snel weer op de kant. De 46-jarige actrice vindt de overgang een ‘fascinerende materie’. ,,Net als je zwanger bent, weet je ook nu niet goed wat er gaat gebeuren. Hoe je lijf gaat reageren en hoe dat lijf je naar een andere fase toebrengt. Je gaat -letterlijk- over naar een nieuwe levensfase. Dat maakt dat het ook nu soms nog een lastig onderwerp is. Terwijl die overgang juist uit de taboesfeer moet. Daar draagt deze comedy aan bij’’, verwacht ze. Daarom ook is de musical volgens Rick en Marcel ‘een must voor mannen’. ,,Je kunt maar beter goed voorbereid zijn.’’

Opvliegers-3 gaat op 11 december in Haarlem in première en is daarna te zien in Harderwijk, Zwolle, Apeldoorn, Dronten en Zutphen.