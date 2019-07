Catharinakerk Harderwijk op missie via Facebook

De campagne wordt uitgevoerd door twee parochieleden: een softwarespecialist en een student godsdienstwetenschappen aan de KU in het Belgische Leuven. Via de sociale media proberen ze op een luchtige manier het geloof uit te leggen. In tekst en in beeld. Bijvoorbeeld over de religieuze achtergronden van feestdagen als Kerstmis, Pasen en Pinksteren, waarbij mensen tegenwoordig vaak totaal andere associaties hebben (eten, eieren, Pinkpop). Of over typisch katholieke gebeurtenissen als Eerste Communie, de Mis en het Heilig Vormsel.