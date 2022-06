CBS De Parel in Hierden viert honderdste verjaardag

Het leek maandagochtend wel of de tijd op De Parel had stilgestaan, De kinderen kwamen in klederdracht, als boer of boerin naar school. Directrice Alice Vrijhof hees de nieuw ontworpen vlag, terwijl de kinderen het jubileumlied zongen. Net zo enthousiast als de kinderen, waren ook de oud-leerlingen en leerkrachten gisteravond bij de reünie. ,,Ik zie best vaak oud klasgenoten, vooral diegene die net als ik in Hierden zijn blijven wonen, maar nu is het wel heel bijzonder’’ roepen twee dames op leeftijd, die schaterend de oude klassenfoto’s staan te bekijken. In de tentoonstelling die ingericht is, zijn borden en boeken vol met foto’s van de afgelopen honderd jaar te zien en de belangstelling is groot.