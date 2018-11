CDA Ermelo: 0 procent ozb-verhoging kan best

Uitkijktoren

Eerder hadden de partijen in Ermelo al gezamenlijk afgesproken dat de hondenbelasting in 2019 niet wordt afgeschaft, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Daarmee zou de ozb-verhoging al terug gebracht tot 16,5 procent. CDA stelt voor om een uitgave van 150.000 euro aan kunst en cultuur in 2019 niet te doen. Dat geld is bestemd voor een uitkijktoren bij de schaapskooi en voor kijkkasten in het centrum. ,,Kan best een jaar worden uitgesteld,’’ vindt Hamstra.

Amtenaren

Een andere besparing heeft CDA gevonden in een post die heet ‘organisatie ontwikkeling’, die voor 100.000 euro in de begroting staat voor 2019. ,,Opleiding voor ambtelijk personeel kan volgens mij ook wel voor 50.000 euro,‘’ zegt Hamstra. ,,Ik weet niet eens hoeveel mensen er werken bij de gemeente Ermelo, laat staan hoe hoog de loonkosten zijn. Eerst wil ik daar inzicht in krijgen, voordat we geld gaan uitgeven voor de ontwikkeling van het personeel. Volgend jaar gaan we een kerntakendiscussie houden. Daar kunnen we beslissen over investeren in de ambtelijke organisatie.’’