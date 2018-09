CDA Ermelo: betaal 'luxer' zwembad met duurder kaartje

Nepbrief met logo provincie Gelderland waarschuwt voor stormge­vaar bij Strand Horst

17:07 Telstar Surfcentrum op Strand Horst in Ermelo en eigenaar Leisurelands van Strand Horst zijn de dupe van een nepbrief die via Facebook is verspreid met de mededeling dat Strand Horst op 23 september is gesloten wegens stormgevaar.