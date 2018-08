CDA Ermelo roept college en 'vrienden' op te stoppen met moddergooien over zwembad Calluna

video Wapenveld­se Lisanne (22) wil als Miss Earth Nether­lands naar Filipijnen

11:16 Lisanne Meppelink (22) uit Wapenveld staat vrijdagavond in de finale van Miss Beauty of the Netherlands. In de Hilversumse Studio21 gaat ze in bikini, badpak en galajurk over de bühne. ,,Ik krijg al kippenvel als ik er aan denk."