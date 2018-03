CDA Ermelo: veel kiezers staan nu in de kou

"Het is gebruikelijk om na de verkiezingen met elkaar in gesprek te gaan, om zo te komen tot een coalitie die recht doet aan de uitslag", staat in de verklaring. "Dat is niet gebeurd. Er is bewust gekozen om niet alleen deze partijen (CDA en ChristenUnie, red.), maar ook de kiezers die op deze partijen hebben gestemd in de kou te laten staan. In Ermelo gaan we met fatsoen en respect met elkaar om en daar getuigt deze aanpak niet van."