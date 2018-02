Het CDA in Nunspeet is ontstemd door een actie van een groep behoudende kerken en de SGP om te proberen de uitvoering van The Passion te stoppen.

'Door de opstelling van de SGP en deze kerken is er een sterke tweedeling ontstaan over een onderwerp, dat in onze ogen juist het verbindend element zou moeten zijn in de christelijke geloofsbeleving', meldt Erik Schipper namens het CDA in een persverklaring.

Volgens het CDA is de 'tolerantie in Nunspeet onder druk komen te staan' door de vragen van de SGP in de gemeenteraad over de vergunning voor The Passion en door een handtekeningenactie die enkele kerken zijn gestart tegen het evenement.

Dat een aantal kerken de manier van presenteren en beleven in The Passion als godslasterlijk ervaart 'is een gegeven vanuit geloofsovertuiging' en daar zegt het CDA respect voor te hebben. Tegelijk roept het CDA dezelfde kerken op ook respect te hebben voor andersdenkenden.

Dominee

Volgens dominee M. van Kooten, een van de ondertekenaars van de petitie Stop The Passion, staat de tolerantie in Nunspeet allerminst onder druk en scheurt het dorp hierdoor niet in twee delen. ,,Absoluut niet. Ieder moet z'n ding kunnen doen. Wij vinden echter dat The Passion heilige gebeurtenissen op een verkeerde manier naar buiten brengt. Dat raakt ons in onze diepste innerlijke gevoelens. Dat heeft niets met intolerantie of onverdraagzaamheid te maken. Het is onze visie, die afwijkt van een andere visie. Met de petitie geven wij een signaal af dat wij het niet met de uitvoering van The Passion eens zijn, maar we gaan heus de barricades niet op of een publieke manifestatie organiseren om de uitvoering te verstoren of iets dergelijks. Wij willen puur ons geluid, onze mening, afgeven. Als de andere partij daar overheen stapt en toch doorgaat, dan zij dat zo.''

SGP