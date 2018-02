CDA op de Veluwe blijkt verdeeld over koopzondag

Nog niet zo gek lang geleden was het CDA tegen de zondagopenstelling van winkels. Nu niet meer. Althans niet overal. In de ene Veluwse gemeente staan de christendemocraten er voor open, in de andere niet.

Uit een analyse van de door de zes Noord-Veluwse fracties ingevulde kieswijzer van deze krant, blijkt dat het CDA verdeeld is over de koopzondag.

Winkelen op zondag is op de Veluwe sinds mensenheugenis een taboe. Mede omdat de christelijke partijen het in deze regio van oudsher voor het zeggen hebben, was het ook nooit onderwerp van discussie. De laatste jaren is het echter uitgegroeid tot een heikel punt. Het CDA heeft daarbij, als veelal grote partij, een spilfunctie. Maar daarbij is opvallend genoeg geen sprake van eenduidigheid.

Niet wenselijk

Het CDA in Oldebroek geeft bijvoorbeeld aan een koopzondag niet wenselijk te vinden. ,,Het past niet in onze cultuur. Daarnaast willen we de kleine ondernemer beschermen tegen de 24-uurs economie'', licht de fractie toe. Bij de collega's in Hattem klinkt eenzelfde geluid. ,,Wij hechten aan de zondag als rustdag. Eén rustdag in de week, tijd voor het gezin, voor iets anders dan alleen werk.''

In beginsel denkt het CDA in Elburg daar ook zo over. Maar ze zetten de deur in de Hanzestad wél open. ,,Indien die behoefte er is, is het CDA niet tegen het openen van winkels op zondagmiddag in de vesting Elburg gedurende de zomermaanden. Uiteraard is de winkelopening een keuze van de ondernemer zelf. De ondernemer mag hierin niet verplicht worden.''

Geen issue